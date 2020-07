Pablo Montero se pasa de tragos con celebridades de Televisa y se olvidan pagar la cuenta

Ciudad de México.- La periodista Flor Rubio, reveló durante su show, Fórmula Espectacular, que el pasados fin de semana, los famosos, Pablo Montero, el actor, Leonardo García y el locutor de radio, Bazooka Joe, armaron tremendo escándalo en El Cuerno, un conocido establecimiento en la Ciudad de México.a

Según los informes de Flor, las tres celebridades bebieron a más no poder y acabaron en tan mal estado que hasta se olvidaron de pagar la cuenta.

Este fin de semana que pasó, me cuentan que Pablo Montero, Leonardo García y Bazooka Joe estuvieron en un lugar en Presidente Masaryk llamado El Cuerno y que resulta que se pusieron bien alegrotes los tres y a la hora de pagar la cuenta no querían pagar porque estaban muy alegres, que no llevaban dinero", aseguró Flor Rubio.