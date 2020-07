¿Pleito en Televisa? Cecilia Galliano habla sobre la 'rivalidad' con Angelique Boyer

Ciudad de México.- La guapa actriz, Cecilia Galliano, en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy ha contado si es verdad que tiene una rivalidad con la actriz de Televisa, Angelique Boyer, actual pareja del padre de su hijo Santiago, Sebastián Rulli.

Galliano confesó que después de varios pleitos y desacuerdos con Rulli ya se llevan mucho mejor por el bien de su hijo, señalando que eso es lo que le interesa y que le tiene sin cuidado quien es o no es su pareja.

Es que yo no tengo nada que hablar ni nada que ver con ella, el padre de mi hijo es Sebastián, y no es que me moleste, solamente que él fijo es el papá de mi hijo, el resto va y viene, me vale", aseguró Cecilia.

Aseguró que no le interesa saber nada de Boyer pues no se enfoca en la pareja de su ex, sino de la relación que él lleve con su hijo, así como ella está segura que a Rulli no lo interesa su pareja sino como ella cuida, educa y protege al pequeño.

Es lo mismo que para mi, osea a Sebastián no le molestaría o no está enfocado en quien sea mi pareja, sino en como la madre lo cuida, lo protege o le da la educación", explió Galliano.

En cuanto a la relación del actor con Santiago, Cecilia reveló que es lo lógico que convivan y se lleven bien, señalando que si para el menor es bueno estar con Sebastián, para ella también lo esta y en caso que él no quiera lo repetara.

Tiene que convivir con el papá porque es lo lógico, porque se aman y porque entonces todo lo que esté bien para mi hijo, va a estar bien para mi", concluyó al respecto.

Fuente: YouTube @Hoy