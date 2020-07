Poncho de Nigris humilla a conductor y le recuerdan su 'oscuro' pasado como bailarín

View this post on Instagram

Y RECUERDEN AMIGOS ... NUNCA LLEGARu00c1S A TU DESTINO, SI TE DETIENES A TIRARLE PIEDRAS A CADA PERRO QUE TE LADRE. ahu00ed les dejo el top 10 de @bernyfloresoficial para que compartan las mejores. Cual es la mu00e1s perra !!!! ???? ud83dudc8e