Por crisis económica, actor de Televisa no se ha hecho prueba de ADN para reconocer a su supuesta hija

Ciudad de México.- El actor, Carlos Bonavides, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, reveló los motivos por los que no se ha realizado la prueba de ADN para saber si Aylin Barrera es su hija.

En su mensaje, el histrión señala que debido a la crisis sanitaria no ha podido realizarse el examen, pues no tiene dinero para viajar a Tijuana, por lo que además las deudas no lo dejan.

Yo quiero arreglar las cosas como caballero, si me da vida esta pande... yo quiero solucionar las cosas como hombre, de acuerdo a que mi mujer y mi hijo están a favor", dijo.

Por el momento, señala que se encuentra preocupado por su familia, pues los problemas económicos son cada vez más grandes, al encontrarse sin un empleado debido a contingencia.

Por últimos Bonavides habló del deseo de poder ser diputado federal para el próximo año, pues asegura que pretende ayudar a la personas que menos tienen, además de opinar del trabajo de Sergio Mayer, al asegurar que no ha apoyado a su gremio.

Fuente: De Primera Mano