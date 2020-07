¿Rechazó el proyecto? Vadhir Derbez no ha regresado a Televisa por esta razón

View this post on Instagram

Acu00e1 estu00e1 la junta de #Vecinos que organizu00f3 su conserje u2b50ufe0f . . Vota u00bfA quu00e9 Vecino te gustaru00eda hacerle una videollamada? #Domingosdesofu00e1 #estreno #serie #humor #comedia #comedy #risas #mexicana #mexico #televisiu00f3n #programa #televisa #comediantes #instamood #instagood #instamoment #instalike #picoftheday #fotodeldia #felizlunes #nuevatemporada #nuevoscapitulos #nuevaserie