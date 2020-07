Roberto Tapia 'estalla' y alerta a fans de impostor que se hace pasar por él en redes para robar

Ciudad de México.- Roberto Tapia reveló en un clip que una persona se está haciendo pasar por él para cometer fraudes y robarle dinero a sus fans, esto a través de cuentas privadas falsas de Instagram que atribuye al nombre del cantante.

El intérprete de regional mexicano compartió un video en su perfil de dicha red social para explicar cómo está procediendo el impostor, además de aclarar que esa es única cuenta oficial.

Me gustaría que hicieran viral esta noticia, por ahí andan haciéndose pasar por mí. Para empezar esta es la única cuenta oficial que yo tengo, no tengo otra, no tengo cuentas privadas eso es mentira", advirtió Tapia.