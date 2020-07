¡Sin piedad! Atacan a Laura G por lucir "horribles y desagradables atuendos"

View this post on Instagram

Uu0301ltimamente estoy MUY concentrada en elegir estar feliz| Estar feliz tambieu0301n eleva tu sistema inmunolou0301gico ( aunque no lo crean) Si tengo un momento difiu0301cil , elijo en ese momento algo que me de felicidad ( tan sencillo como comerme un chocolate, hablarle a Naza ,escuchar una canciou0301n, hablar con mi madre... lo que te saque una sonrisa ) Quitarle poder a eso que te molestou0301 ayuda MUCHO u00bf Queu0301 te provoca una sonrisa? u2b07ufe0f . . . ( Es una prau0301ctica diaria , a veces no lo logro pero no me cansareu0301 de intentarlo hasta que sea una forma de vida ) Y claro que tambieu0301n estoy preocupada por todo lo queu0301 pasa, tambieu0301n extranu0303o mi vida, tambieu0301n tengo personas cercanas como mi abuela en MTY que tiene COVID, tambieu0301n quiero que esto acabe ... PERO no puedo hacer NADA al respecto solo cuidarme y cuidar a los miu0301os ...y adaptarme a esta nueva normalidad ud83dude1a| Con mucha actitud , eso no debe faltar) AHHH, y tratar de no hablar mucho del tema... . . . Look : @chalettboutique / @sandracaste01 Aretes: @shopmanilah Peinado : @clau_peinado Maquillaje : @karimaquillaje Fotos: @sergiotorresa