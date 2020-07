"Te falta humildad": Tunden a Ricardo Montaner tras "humillar" a participante de 'La Voz'

Ciudad de México.- La noche de ayer martes el querido cantante, Ricardo Montaner, de nueva cuenta dio de qué hablar por la forma en la que habló con dos participantes de su equipo en La Voz.

Resulta que el intérprete de Venezuela sacó su molestia hacia dos de sus alumnos por no seguir sus indicaciones y hacer algo totalmente diferente en el escenario.

Esto fue lo que dijo Montaner al joven Juan Luis Orozco:

Yo necesito decir la verdad, no quedamos que te ibas a poner a bailar ni sonreir a cámara... no me va con la coreografía, estabas hablando de algo medio raro, vienes de sufrir", comentó Ricardo.