Tensión en Televisa: Integrante de 'Guerreros 2020' arma tremendo zafarrancho y Magda ¡la corre!

Ciudad de México.- Las tensiones dentro de los foros de Televisa alcanzaron límites sorprendentes, pues en pleno en vivo de Guerreros 2020 uno de sus integrantes armó tremendo zafarrancho que acabó con la paciencia de Magda Rodríguez y la ¡corrió!.

Esta semana dentro de la competencia se está viviendo momentos de eliminación, lo que ha elevado aún más las tensiones dentro de show, pues el equipo de Cobras pelearon entre ellos y una llevo al extremo su 'berrinche' pues incluso abandonó las instalaciones.

Maripily, una de las competidoras lesionadas desde casi el comienzo del show, dijo que no se le respetaba y pasaban por alto, por lo que abandonó los foros, pese a que su capitana, Macky González, le suplicó no lo hiciera ya que la necesitaban para ganar y no perder a más miembros.

Te podría interesar: Romance en TV Azteca: Destapan a Christian Nodal por tener algo más con participante de 'La Voz'

Sin embargo, Maripily ignoró las suplicas y continúo con su berrinche, lo que no toleró Magda y desde el momento en que la deportista puso un pie fuera sentenció que ya estaba eliminada automáticamente y no regresaría a pisar en esta temporada el show.

Te podría interesar: Tras 'destrozar' ratings de TV Azteca, Televisa da importante noticia a José Ron

Te podría interesar: Cambios en Televisa: Conductora traicionaría a Gustavo Adolfo Infante para unirse a 'Hoy'

Fuente: Instagram @guerreros2020mx