¡Tiembla Maribel Guardia! Esposa de Julián Figueroa anuncia su lanzamiento como cantante

Ciudad de México.- Imelda Garza, actual pareja de Julián Figueroa, concedió una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para hablar de su lanzamiento como cantante.

La guapa joven explicó que formará parte de una agrupación que se inspiró en el K-Pop, género que actualmente está causando furor alrededor de todo el mundo.

Imelda aprovechó la entrevista con las cámaras de TV Azteca para desmentir que su esposo le esté dando la espalda en este importante proyecto.

Él apoya mucho a las feministas, está de acuerdo con que las mujeres trabajen, él me ha apoyado bastante y no me limita para nada, al contrario", comentó.