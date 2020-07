Tras vender donas ante falta de trabajo, actriz de Televisa deja en shock al revelar esto

Ciudad de México.- La actriz y comediante de Televisa Michelle Rodríguez reveló en exclusiva para Televisa Espectáculos que está a tres semanas de regresar a los foros de grabación para trabajar en la serie 40 y 20 junto al conductor del programa Hoy Jorge 'El Burro' Van Rankin y Mauricio Garza.

La buena noticia viene luego de que la actriz revelara que tuvo que empezar a vender donas para solventar sus gastos a raíz de la contingencia sanitaria por Covid-19.

Aunque mucho se rumoró sobre si volverían con nuevas temporadas por unos supuestos conflictos entre el productor Gustavo Loza y la empresa, finalmente se confirmó que grabarán la quinta y sexta temporada con el mismo elenco de base. Además, habrá invitados especiales en cada emisión.

Es una familia, no hay egos. Todo es padre, la verdad no sé quién estará. Había escuchado que Palazuelos regresaba, no lo sé pero a mí me encanta la química que tenemos a cuadro y la dinámica", comentó Mauricio Garza.