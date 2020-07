¿Vuelve 'Tecla'? Jessica Segura habla de un posible regreso a 'Una Familia de 10'

Ciudad de México.- Una Familia de Diez, es considerado a día de hoy como uno de los shows de comedia favoritos de la televisión mexicana en Televisa, más aun después de su regreso con nuevas temporadas.

Sin embargo, con las llegadas de las nuevas emisiones, también llegaron grandes cambios, pues dos de las actrices principales decidieron abandonar el proyecto para dedicarse a nuevas oportunidades en el medio artístico.

Jessica Segura, quien interpretó al personaje de 'Tecla', fue una de las personalidades que prefirió no continuar, no obstante, los fans de la actriz y la serie, siguen preguntándose si es que ella planea volver en algún momento.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, Segura, respondió a miles de seguidores que siguen cuestionándola sobre el tema.

Ok, esta pregunta la hicieron varias personas de diferentes maneras '¿regresaría a la familia de 10?', '¿voy a regresar a la familia de 10?', por ahora no, no hay planes y el siclo se cerró, aunque nunca digas nunca", respondió la actriz.