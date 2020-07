"¿Y tú pa cuando?": Ricardo Montaner presiona a Belinda en 'La Voz' para que se embarace

Ciudad de México.- La noche de ayer martes de nueva cuenta se vivió un emocionante concierto en La Voz y uno de los momentos que más dio de que hablar fue cuando Ricardo Montaner cuestionó a Belinda sobre la maternidad.

Todo ocurrió luego de que la intérprete de En el amor hay que perdonar realizara un knockout y señalara que enfrentó a tres grandes mujeres independientes, empoderadas y que además son madres.

Debido al discurso que dio Belinda y el cómo las presentó, Ricardo le preguntó a su compañera sobre cuándo tendría a su primer bebé.

Me parece genial la idea, pero la pregunta que yo te quiero hacer es ¿y tú pa cuando?", cuestionó Montaner.

Con una risa nerviosa, la querida estrella pop le pidió a Ricardo que no hiciera ese tipo de preguntas pues lo importante en ese momento eran las participantes.

Posteriormente, Belinda confesó que María José también la ha cuestionado sobre el tema de los hijos y se puso un poco nerviosa.

Más presión de cuándo voy a tener un bebé... tú (María José) ya me los has dicho 30 veces pero no sé", añadió Beli.