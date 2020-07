Actriz de Televisa no se retracta e insiste que Yalitza Aparicio no debió ser nominada al Oscar

Ciudad de México.- El año pasado sucedió el escándalo que afectó a la carrera del actor Sergio Goyri, luego de que se filtrara un video de él hablando pestes de la famosa, Yalitza Aparicio, quien en aquel entonces había sido nominada a los premios Oscar.

En aquella situación, también se vio envuelta la actriz, Isaura Espinoza, quien recientemente fue entrevistada por el programa de Espectáculos, Ventaneando, y afirmó no estar arrepentida, pero que tras aquel suceso tuvo que alejarse de las redes sociales para evitar el ciberacoso.

A mi me aventaron hasta por las redes, me trataron muy mal, me decían de todo, yo opté por retirarme de todos eso, porque la gente habla sin saber, a lo tarugo", comentó Isaura.}