¿Adiós Televisa? 'El Potro' explota en 'Guerreros 2020 ' y deja el foro: "Váyanse a la..."

Ciudad de México.- La noche de ayer miércoles 22 de julio se vivieron uno de los momentos más polémicos en Guerreros 2020 pues Luis 'El Potro' Caballero quedó sentenciado y armó un enorme berrinche.

Mientras el programa aún estaba en vivo, el famoso cantante se lanzó contra su coach Memo Corral por haberlo mandado al 'matadero'.

Sin embargo, las cámaras del programa Hoy captaron tras bambalinas que 'El Potro' no se quedó callado y abandonó el foro mientras no paraba de lanzar insultos hacia su equipo.

No vete a la ..., váyanse a la... eso no se hace, eso no se hace", gritaba el 'león' mientras no paraba de golpear lo que encontraba en el patio del foro.