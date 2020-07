¿Adiós TV Azteca? Chapoy humilla a Pedro Sola al aire por insultar a conductora en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Vaya escándalo que se armó en el foro de Ventaneando este miércoles cuando al querido conductor Pedro Sola se le escapó una grosería a su compañera Mónica Castañeda cuando estaban al aire, lo que provocó la reacción de Pati Chapoy.

El presentador de TV Azteca pronunció el insulto cuando hablaban sobre la próxima boda de la cantante Ana Bárbara. Luego de mostrar una entrevista a Talina Fernández donde le deseaba lo mejor a la exesposa de su exyerno (estaba casado con su hija Mariana Levy), ella aseguró que su relación con su nieta María era muy buena y que se amaban "hasta el infinito".

Esto dejó a Pedrito algo inconforme, pues al volver al foro, se le vio una cara de desacuerdo. Ante esto, Mónica quiso tener un gesto con el conductor y le dijo: "Yo te amo hasta el infinito y más allá", a lo que él rápidamente respondió algo que dejó a todos en shock.

No, no, no, no, no ma...", a lo que Castañeda se quedó sin palabras.