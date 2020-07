"Ama México": Maribel Guardia defiende a Livia Brito y confiesa secreto de la actriz de Televisa

Ciudad de México.- Maribel Guardia salió en defensa de Livia Brito y aseguró que, justo cuando ocurrió la agresión contra el fotógrafo Ernesto Zepeda, la actriz atravesaba por momentos de temor debido a que había recibido amenazas de secuestro, lo cual habría provocado su impulsiva reacción en Cancún.

Después de que Maribel hiciera público un mensaje de felicitación de cumpleaños para Livia y esto le ocasionara algunas críticas, la ex de Joan Sebastian defendió su derecho y mostró su respaldo a Brito explicando:

Está pasando ahorita por un momento muy difícil y yo sé que la gente le da la espalda, pero yo no, porque le tengo cariño, la conozco, es una niña muy linda, es una sencilla, yo siempre la he visto tratar a todo el equipo de televisión con respeto y con cariño, con ese sentido del humor que ella tiene".

Y me imagino por lo que está pasando, porque sé que cuando sucedió esto, ella había recibido amenazas de secuestro de su familia, estaba muy nerviosa, no reaccionó de la mejor manera, pero es humana y no sabes cuando alguien te está persiguiendo cómo puedes reaccionar, tú no sabes si es que te quieren secuestrar o tras qué van… no justifica lo que hizo, pero es muy humano", reveló.