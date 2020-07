'Bomba' a Televisa: TV Azteca trae de regreso a querido conductor de 'Enamorándonos'

Ciudad de México.- El querido conductor y productor, Hernán Albarenque, tras un par de años alejados de Enamorándonos ha sido traído de regreso al programa de TV Azteca como una medida desesperada para elevar el rating, por lo que estará al frente de este junto a Penélope Menchaca, sin duda una combinación peligrosa para Televisa.

Albarenque anteriormente ya había estado en la producción del programa, cuando era un líder en los puntos de rating, sin embargo, decidió alejarse debido a los de que tenía un catálogo femenino para ofrecer en internet, lo que negó rotundamente.

Viví un acoso mediático en 2018 que fue terrible, dejé de salir a lugares públicos porque dije: van a perjudicar a mi pareja con algo, me dijeron que tenía un prosticatálogo, ¡imagínate yo con un prosticatálogo! No tengo el carácter, hay que ser una persona mucho más agradable que yo para tener uno", dijo Hernán.

El productor señaló que los rumores esos fueron lanzados por los mismos 'amorosos' que por una u otra razón debieron abandonar el reality y al no tener fama o talento pensaron que al hacer un escándalo conseguirían conseguir algo más de fama, agradeciendo a al empresa por cuidarlo tanto y apoyarlo.

Había muchos amorosos que salían porque ya no era su tiempo y simplemente se iban a hacer escándalo afuera. Lamentablemente si no tienes una carrera o talento crees que difamando a la producción te puedes beneficiar. Gracias a Dios que yo no recibo a nadie en mi oficina, si no ya me hubieran inventado romances, acosos. La empresa me ha cuidado siempre", señaló Albarenque.