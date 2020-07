¿Cambios en TV Azteca? Conductora de 'VLA' pone las redes de cabeza al unirse a 'La Voz'

View this post on Instagram

Estoy MUY emocionada. Contenta, contenta (eso es doblemente contenta pero mu00e1s expresivo) porque puedo conocer y compartirles un poco mu00e1s de los ENORMEMENTE talentosos cantantes que participan La Voz, todo esto lo podru00e1n ver en las redes de @lavoztvazteca u2764ufe0f Acompu00e1u00f1enme en esta musical aventura ud83cudfb6 (gracias de antemano) Muchu00edsimas gracias siempre @ssmester ud83dude4fud83cudffbud83eudd29