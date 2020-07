Consuelo Duval revela una de las peores etapas de su vida: "El mundo me rebasó"

Ciudad de México.- Durante una emisión más de Netas Divinas, una de las conductoras sorprendió a sus compañeras y a los televidentes una de las etapas más difíciles de vida.

Consuelo Duval se sinceró en el programa sobre la etapa tan difícil que vivió en su vida pero que poco a poco a tratado de superar aunque todavía batalla por aceptarse.

Paola Rojas le preguntó cómo es que dejó su vicio al cigarro y además que luchó por ya no ser mala con su persona para estar bien poco a poco y que aún está en el proceso.

No es algo fácil, me cacho viéndome en el espejo. El mundo me está rebasando, lo que está pasando en el mundo me está rebasando, la violencia contra las mujeres, contra los perros y agrégale que yo me trato mal".