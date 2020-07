¿Crisis en Televisa? Conductora 'vuelve' al foro de 'Netas Divinas' y fans estallan por esta razón

Ciudad de México.- Como cada programa de Netas Divinas, las conductoras siempre tienen a un invitado para hablar del tema que se tocará pero ahora fue una de ellas la que sorprendió a los televidentes.

Como cada miércoles, el la emisión transmitida por Unicable se vio engalanado por sus bellas conductoras pero una de ellas terminó por sorprender a los fanáticos del show pues Jacky Bracamontes al aparecer junto a Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún.

Jacky no asistió en persona a las emisiones como lo hicieron el resto de las presentadoras pero mediante una videollamada formaba parte de la transmisión donde opinaba y compartía anécdotas, claro, desde su hogar junto con sus hijos y esposo.

Tal parece que Bracamontes sorprendió a muchos, quienes no duraron en darle la bienvenida a la tapatía mientras que otros comentaron que se trataba de un programa pasado y que les gustaría ver que pusieran nuevo contenido.

Me fascina el programa, ero me dan ansias que no sean nuevos. Es importante que los programas estén actualizados y que no se pierda esa frescura y realidad que estamos viviendo".