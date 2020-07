¡Crisis en Univision! Conductora da devastadora noticia en vivo: "Mi vida cambió"

View this post on Instagram

Me cuidu00e9, me cuidu00e9 y me cuidu00e9 pero el coronavirus me agarru00f3. Estoy en mi casa, aislada, porque la prueba de mi esposo saliu00f3 negativa, gracias a Dios. Aquu00ed les hablo de cu00f3mo me siento y agradezco tantas muestras de amor y solidaridad que he recibido de amigos, colegas y familiares pero sobre todo de ustedes, mis queridos seguidores. #palante #agradecimiento #gratefulthankfulblessed #concovidperobendecida #positiva #concovid19peropalante #lourdesdelrio #lourdesdelrioenpositivo