¿Cual preocupación? Ingrid Coronado disfruta de la vida y hasta toma su meditación

u0026#34;ud835ude1aud835ude26 ud835ude2dud835ude26 ud835ude31ud835ude33ud835ude26ud835ude28ud835ude36ud835ude2fud835ude35u00f3 ud835ude22 ud835ude23ud835ude36ud835ude25ud835ude22: u00bfud835ude18ud835ude36u00e9 ud835ude29ud835ude22ud835ude34 ud835ude28ud835ude22ud835ude2fud835ude22ud835ude25ud835ude30 ud835ude24ud835ude30ud835ude2f ud835ude2dud835ude22 ud835ude2eud835ude26ud835ude25ud835ude2aud835ude35ud835ude22ud835ude24ud835ude2au00f3ud835ude2f? u00c9ud835ude2d ud835ude33ud835ude26ud835ude34ud835ude31ud835ude30ud835ude2fud835ude25ud835ude2au00f3: u00a1ud835ude15ud835ude22ud835ude25ud835ude22! ud835ude1aud835ude2aud835ude2f ud835ude26ud835ude2eud835ude23ud835ude22ud835ude33ud835ude28ud835ude30, ud835ude29ud835ude26 ud835ude31ud835ude26ud835ude33ud835ude25ud835ude2aud835ude25ud835ude30 ud835ude2dud835ude22 ud835ude2aud835ude33ud835ude22, ud835ude2dud835ude22 ud835ude22ud835ude2fud835ude34ud835ude2aud835ude26ud835ude25ud835ude22ud835ude25, ud835ude2dud835ude22 ud835ude25ud835ude26ud835ude31ud835ude33ud835ude26ud835ude34ud835ude2au00f3ud835ude2f, ud835ude2dud835ude22 ud835ude2aud835ude2fud835ude34ud835ude26ud835ude28ud835ude36ud835ude33ud835ude2aud835ude25ud835ude22ud835ude25 ud835ude3a ud835ude26ud835ude2d ud835ude2eud835ude2aud835ude26ud835ude25ud835ude30 ud835ude22 ud835ude2dud835ude22 ud835ude37ud835ude26ud835ude2bud835ude26ud835ude3b ud835ude3a ud835ude22 ud835ude2dud835ude22 ud835ude2eud835ude36ud835ude26ud835ude33ud835ude35ud835ude26.u0026#34; ud83dude4cud83cudffb ud835udc01ud835udc2eud835udc1dud835udc1au2728 #Paz #meditar #Meditaciu00f3n #Buda #Ira #Ansiedad #Depresiu00f3n #Inseguridad #Vejez #Feliz #Agradecida #Playa #Mar