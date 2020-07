Daniel Riolobos regresa a la música luego de ser internado en un centro de rehabilitación

Ciudad de México.- El cantante, Daniel Riolobos, mediante una entrevista para TV Notas habló de su regreso a la música, luego de haberse internado en un centro de rehabilitación al no tener control de ira.

Tras los angustiantes momentos que vivió Daniel, aseguró que le sirvió para mejorar su trabajo musical, por lo que se inspiró en la creación de un nuevo tema musical.

Es un tema muy bonito que trata de esas personas a las que nosotros queremos como pareja, pero que nos mantienen en la famosa 'zona de amigos' y no nos dan la oportunidad, algo que casi no pasa (ríe), a mi me gusta mucho este tema porque a me ha pasado, y es muy feo y triste cuando ese amigo o amiga que tanto quieres no te pela y terminas solo”, dijo.