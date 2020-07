Ella es la actriz de 'Luis Miguel, la serie' que 'robaría' protagónico en Televisa a Eva Cedeño

View this post on Instagram

Gracias @voguemexico @karlamartinezdesalas @tiffanyandco por estas fotos divinas, por juntarme con estas mujeres que admiro, quiero y me inspiran @johannamurillo y @mardetavira justo antes de que abrazarse fuera un privilegiou26a1ufe0f Estuvo lindisimo todo y que se repita en un futuro no muy lejano ud83dudc96 #tiffanyT1 #voguemexico ud83dudcf7 @santiagorui ud83dudc57 @smilewith_style ud83dude18 ud83dudc84 @israquiroz ud83dudc87ud83cudffdu200du2640ufe0f @lilttle_lee ud83dude4fud83cudffb