Exactor de Televisa traiciona a su ex tras divorcio y ventila sus excesos: "Abusaba del dinero"

Ciudad de México.- Mark Tacher, el reconocido exactor de Televisa, se encuentra en el centro del ojo público por su divorcio de Cynthia Alesco, de quien habló una vez más, traicionándola al revelar que "abusaba del dinero" y que sus excesos en compras lo llevaron a pedir la separación.

Tacher confesó para Hola que se casó por lo civil en un impulso, "un arranque de locura", pues esto nació en una fiesta por la sugerencia de sus amigos, algo de lo que se arrepiente.

Me caso en Cozumel en un arranque, la verdad en un arranque de locura, padrísimo, en una fiesta estábamos con sus amigos y dijimos: ‘Sí, pues padre, vamos a casarnos, estamos planeando la boda religiosa y nos vamos a casar en seis meses, pues órale, buenísimo, vamos así, de una vez'", contó.

Te podría interesar: "Teporocha": Elenco de 'VLA' exhibe a conductora por llegar 'borracha' al programa

El actor dijo que para él la relación amorosa que mantuvieron fue "padrísima" hasta que decidieron casarse, ya que ahí comenzaron a surgir las diferencias, una de ellas que Alesco supuestamente gastaba demasiado y era mucho para él.

La relación la verdad es que estuvo padrísima, hasta que nos casamos, bueno, un poquito antes que ya se empezaron a cometer excesos en gastos, gastos de ropa, en accesorios… Esos abusos siguieron cometiéndose uno tras otro… Hasta que yo le dije oye: ‘Creo que yo no soy el hombre que tú estás buscando, sí, no soy ese tipo de hombre, yo no tengo un sin límite, yo tengo una vida planeada, planificada con ciertos ahorros'", señaló el Mark.

Te podría interesar: ¿Adiós TV Azteca? Chapoy humilla a Pedro Sola al aire por insultar a conductora en 'Ventaneando'

Señaló que para él fue una sorpresa que después de juntos coincidir en que no eran el uno para el otro y seguir casados no era una buena opción, ella le enviara la demanda del divorcio, además de que lo acusara de violento.

Me envió una demanda penal de violencia familiar, según lo que dice es que de repente yo levanto tanto la voz que parezco agresivo y que ella se tiene que ir a esconder porque quizá la pueda agredir físicamente, porque sí dice perfectamente que no ha habido agresión física alguna, o sea, ‘quizá, creo que eres violento y creo que me vas a pegar, ah no, te voy a demandar'", explicó Tacher.

Te podría interesar: Golpe a TV Azteca: Tras volver a 'Ventaneando', Televisa da dura noticia a Chapoy

Finalmente mencionó que no iba a volver a casarse, que no firmaría "nunca en mi vida" otro "papelito de esos", que esa era la lección que su ex le había enseñado, pues también le ha exigido demasiadas cosas, unas que no debería de pedir por tres meses de matrimonio sin hijos, con bienes separados y sin nada en común.

Yo no estaba en México siquiera, yo estaba en Vail esquiando a todo dar con mi familia, sino que después viene por la parte civil el divorcio a pedir todo, todo, todo… Pensión, carro, casa, todo, para tres meses de matrimonio… No hay hijos, son bienes separados, no hay nada en común. Nada más estamos esperando que abran los juzgados, y pues para terminar de hacer las firmas y ya", finalizó.

Te podría interesar: Tensión en Televisa: Conductora de 'Hoy' robaría el trabajo a Tania Rincón en 'Guerreros'

Fuente: Hola