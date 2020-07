Exactriz de TV Azteca relata haber tenido que cambiarse de casa tras ser discriminada por su orientación

Ciudad de México.- La actriz, Alejandra Ley, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, reveló que ha sido víctima de discriminación por su orientación sexual, a tal grado de tener que cambiar de casa.

La verdad por la que yo me cambié de casa, fue que me empujaron ya que era muy pesado, pero no debería de ser, siguieron viviendo mis tíos que son pareja hombre y a un par de vecinas les causaba muchísimo ruido y fueron muy groseras", dijo.