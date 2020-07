Irina Baeva impacta con estremecedor baile en el gimnasio: "Pero que increíble"

View this post on Instagram

#tbt ud83dudc83ud83cudffc Ya que se estrenaba #ElDragon, me puse a recordar la eu0301poca de las grabaciones, y encontreu0301 por ahiu0301 este viu0301deo, fue justo cuando estau0301bamos grabando la serie. Teniu0301a casting para una peliu0301cula para el cual se teniu0301a que preparar una coreografiu0301a de 1min. Para todo esto, yo no habiu0301a dormido nada, habiu0301a llegado en el red eye flight de San Diego a las 5am, me fui directo al llamado de El Dragou0301n, grabeu0301 todo el diu0301a, saliu0301 por ahiu0301 de las 9pm, y me fui directo a la casa de @robertasotob , para que me ensenu0303ara esta coreo ud83dude01ud83eudd26ud83cudffcu200du2640ufe0f asiu0301 entenderau0301n mi torpeza al lado de Roberta ud83dude05 que no sou0301lo me tuvo toda la paciencia del mundo, sino que ella sola montou0301 esa coreo y la practicou0301 conmigo hasta que no que me saliera presentable para el casting (que siu0301 nos tomou0301 un par de hrs) ud83dude04. Pero bueno, ahiu0301 estau0301 el resultado del esfuerzo, y el casting saliou0301 ud83dudc4cud83cudffc. A lo que voy con eso, cuando hay ganas, todo se puede ud83dudcaaud83cudffc por mau0301s cansancio, mucho trabajo, pocas hrs de suenu0303o o flojera que haya. Porque recuerden que cuando quieres, puedes. El resto son excusas. ud83eudd0d lindo jueves! song ud83cudfb6 Dean Lewis - Waves nuestras porras ud83eudd70 @gabrielsoto @sandraaprieto @dansotoborja