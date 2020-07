Laura G repone el disgusto y enamora todo Instagram desde los foros de 'VLA'

View this post on Instagram

La uu0301nica foto que pude tomarme ud83dude02| Fue un mieu0301rcoles muy movido en @vengalaalegriatva ... . . . PD No la iba a subir pero aunque no lo crean si traiu0301a shorts ud83dude02... . . . Look: @tokyo_boutique_ / @sandracaste01 Zapatos: @manoloblahnik / @viko_navarro Peinado: @clau_peinado Maquillaje: @karimaquillaje Foto: @jooongc / @sergiotorressa