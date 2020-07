Laura G se sincera con los fans y habla acerca de sus cirugías plásticas

Ciudad de México.- Dentro del mundo de la televisión mexicana, la conductora de Venga la Alegría, Laura G, es considerada como una de las más bellas figuras del espectáculo, lo cual ha hecho a muchos pensar si su estética es meramente natural.

A través de sus historias de Instagram, la comunicadora fue cuestionada por uno de sus seguidores, quien le preguntó, "¿tienes alguna operación plástica?".

Lee también: Ninel Conde revela en 'Hoy' estar en una relación y "muy enamorada" ¿del ex de Belinda?

Ante tal pregunta, Laura se tomó un tiempo para grabar un pequeño video explicando el proceso por el cual tuvo que pasar hace unos cuantos años atrás, luego de que quedara embarazada.

No, de hecho, en agosto de 2016 me puse 'boobs' y después me embarace y me las quite para que no se me estirara la piel y no me salieran estrías, entonces no tengo nada operado", aseguró Laura.