"Llamó a mi familia muerta de hambre": Exnovio de Laura Bozzo cuenta cómo ella lo humilló

Miami, Florida.- Durante una reciente entrevista para el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, con Christian Suárez, el exnovio de la conductora de televisión peruana, Laura Bozzo, se reveló que fue lo que llegó a ocasionar pleitos entre ellos.

El argentino respondió por un viejo video filtrado de 2015, donde se le vio discutiendo fuertemente con la presentadora por presuntamente haberse sobrepasado en una fiesta.

En esos tres días, Laura estuvo de gira con celebridades de Perú y estuvieron bebiendo, hasta altas horas, era un día tras otro, ahí se dio la discusión, ella siempre buscaba menospreciarme de alguna manera, llamando a mi familia muertos de hambre, que sin ella no era nadie, ella piensa que me hizo millonario, pero no fue así ni mucho menos", contó Suárez.