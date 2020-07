¿Llega a TV Azteca? Tras vivir calvario, actriz de Televisa da inesperada noticia en 'VLA'

Ciudad de México.- Lucila Mariscal, primera actriz de Televisa y comediante, concedió una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría, en la cual hizo una inesperada confesión.

A través de una videollamada con los reporteros de TV Azteca, la famosa intérprete de 'Lencha' confesó que ya limó todas las asperezas con su nieto Andrei Hernández, a quien había acusado de maltrato.

Lucila detalló que las cosas están tan bien con el joven que hace unos días que celebró su cumpleaños, él mismo le llevó un pastel, por supuesto guardando la Sana Distancia.

Mi nieto me trajo un pastel riquísimo... me lo dejó ahí afuera porque le da miedo que me vaya a contagiar", relató.