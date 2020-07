Luto para Rafa Márquez: El exfutbolista revela que un ser querido perdió la vida

View this post on Instagram

Descanse en Paz Don Octavio, mi admiraciu00f3n y respeto quedaru00e1n bien recordados pero sobretodo lo recordaru00e9 por ese gran humor y alegru00eda que tuvo ante cualquier circunstancias y esa fue su mu00e1s grande fortaleza en esta lucha, gracias por tantas sonrisas y gracias por darle vida al amor de mi vida @jaydymichel, seguro allu00e1 en el cielo se encontraru00e1 con mi padre y se contaru00e1n esos chiste que tanto nos hacu00edan reu00edr. ud83dude4fud83cudffc