'MasterChef': Este participante hizo trampa, lo exhibieron y terminó eliminado

Ciudad de México.- El caso del maestro de artes marciales, Santino Arroyo, es uno muy especial dentro de MasterChef México, proyecto en el que tuvo un fugaz paso debido a que fue el primer eliminado de la cuarta temporada.

Durante uno de los retos para subir al balcón, el cocinero poblano comenzó a pelar sus ajos aun y cuando no había iniciado el tiempo de la prueba, por lo que su compañera Patricia Gallo le recriminó esta acción.

Te podría interesar: Televisa 'destroza' a TV Azteca: Nuevo integrante llega a 'Hoy' y 'hunden' a 'VLA'

Con todo y esta polémica, el artemarcialista subió al balcón y se quitó el mandil negro gracias a la ejecución de su plato, ante de la molestia de Patricia y de otros participantes de este reality show de TV Azteca.

Previo a un duelo de eliminación, el chef Benito Molina le cuestionó a la cocinera su sentir por ser una de las concursantes que podría abandonar el programa, por lo que no dudó en evidenciar la trampa de Santino.

Lee también: Elenco de 'Hoy' expulsa del foro a querido conductor de Televisa: "Aquí hay reglas"

La verdad es que me sentí presionada por el tiempo en el reto pasado y hubo algunos factores que me sacaron de mí. Vi a Santino pelando sus ajos cuando no nos correspondía", manifestó Gallo.