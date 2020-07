"No perdió el oído ni la exclusividad con Televisa": Nieto de 'El Loco Valdez' desmiente a su tío

Ciudad de México.- Anteriormente se llegó a saber, que el famoso comediante, Manuel 'El Loco' Valdés estaba en un muy deteriorado estado de salud, pues Marcos Valdés, hijo del actor, había dicho que su padre estaba perdiendo el sentido del oído.

Además, tras la noticia de que Silvia Pinal estaba por perder su exclusividad con Televisa, se llegó a rumorar que esto también le sucedería al ya retirado artista.

Sin embargo, Iván Valdés, el nieto del famoso, salió a desmentir a su tío, asegurando, que 'El Loco' Valdés aun puede escuchar y que no ha perdido ni un contrato con Televisa.

Desde hace 4 o 5 años empezaba a perder el oído, tiene algunos aparatitos ahí en su casa, pero no los usa, no le interesan, de repente en llamada se pone los audífonos, pero en videollamadas y eso no, contesta bien y si escucha", dijo Iván.