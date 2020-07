Paty Navidad se vuelve la burla en redes ¿por soltar flatulencia en vivo?

Ciudad de México.- La polémica actriz, Paty Navidad, una vez ha sido tema de conversación en redes sociales, pero esta vez no fue para criticarla, sino para burlarse de ella pues varios usuarios han asegurado que ha soltado una flatulencia mientras realizaba un en vivo en su cuenta de Instagram.

Navidad ha compartido en su cuenta un video en el que habla sobre el que le quieren quitar sus redes sociales, señalando que no podían quitarle su libertad de expresión, pero en un momento dado se alcanzó a escuchar un raro ruido que se aseguró era un gas que se le escapó a la actriz.

Mientras hablaba de la responsabilidad de sus actos y que no podían responsabilizarla a ella por otros ajenos, señalando que ella aceptaba todo lo que decía afirmando que nunca dijo que no existía el Covid-19, sino que las cosas no eran tan alarmistas como la pintaban, momento en el que se pudo escuchar el ruido.

El extraño ruido sucedió justo en el minuto 1:29, momento en el que movió un poco el celular y se escuchó algo raro que unos afirman se trató de una flatulencia y otros dicen que solamente fue el efecto de mover el teléfono mientras grababa, pero otros solo se enfocaron en aplaudir su opinión.

Jajajajajaja se le salió un pe...", "¿Escucharon eso?", "Creo que le urgía ir al baño", "Fue el celular", "Muy bien dicho Paty", "Muy de acuerdo contigo mi ángel", fueron algunos de los comentarios.

Fuente: Radio Fórmula