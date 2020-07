Pepe Aguilar estalla contra los que no siguen normas preventivas : "Ponte cubrebocas cab.."

Ciudad de México.- Pepe Aguilar se mostró indignado y explotó en contra de las personas que se niegan a usar el cubrebocas para combatir la contingencia por coronavirus.

A través de un enlace en vivo con sus seguidores, el intérprete de Por mujeres como tú arremetió en contra de las personas que no creen en el virus.

Lee también: "Teporocha": Elenco de 'VLA' exhibe a conductora por llegar 'borracha' al programa

No entiendo cómo hay gente todavía a estas alturas que diga "mis derechos". Tus derechos acaban donde empiezan los míos güey, así es el rollo, tú derecho se acaba dónde empieza el mío, entonces sí quieres que te respete, pues tú respeta cab… , respeta, ponte tu tapaboquitas cuando andes por ahí fuera, si eres tan amable".

Te podría interesar: Golpe a TV Azteca: Tras volver a 'Ventaneando', Televisa da dura noticia a Chapoy

Posteriormente, el cantante de música regional mexicana agregó:

¡qué me interesa que te quieras morir!… muérete si quieres, pero no te lleves entre las patas a gente que sí se está cuidando, que sí está con conciencia y no llevando el virus a sus seres queridos".