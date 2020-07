¡Pleito en Twitter! Paty Navidad pide a conductora de 'Sale el Sol' que lea correctamente

Ciudad de México.- Paty Navidad se enfrascó en un intercambio de mensajes con la conductora de Sale el Sol Joanna Vega-Biestro, luego de que en el programa se aseguró que la actriz ha negado la existencia del Covid-19 y ha sido irresponsable al pedirle a sus fans que vayan a hospitales para que comprobaran que no hay personas enfermas.

En el matutino se abordó la respuesta que la actriz dio luego de que un médico aseguró que realizaría un movimiento masivo para reportar sus cuentas de redes sociales, esto por no estar de acuerdo con lo que ella difunde sobre la contingencia sanitaria. Navidad destacó su derecho a la libertad de expresión e invitó a las personas que no comulgan con sus pensamientos a que no la sigan.

Una vez que se transmitió el video de la actriz, Joanna Vega-Biestro reiteró que sí existe la libertad de expresar lo que se piensa, pero que Paty debía estar consciente de que es una figura pública y de que sus mensajes han sido irresponsables.

Sí, hay libertad de expresión, pero a Paty se le olvida que ella, porque dice 'yo no soy responsable', en el momento en el que tú invitaste a tus seguidores a que fueran a grabar a los hospitales Covid, sí eras responsable, porque no era un detractor al que estabas invitando, era a tus seguidores, porque tu dijiste que el Covid no existía. Desde ahí fue cuando yo dije esto sí es irresponsabilidad", expuso la conductora.

¡Paty Navidad afirma que la amenazó un médico por sus declaraciones sobre el #COVID_19! Asegura que no comprende por qué causan molestia sus publicaciones y tiene derecho a expresarse.#PájarosEnElAlambre uD83DuDC26 en #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/e5fv1wQMN4 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) July 22, 2020

Los comentarios de Vega-Biestro hicieron eco en redes sociales y ahí inició su intercambio de tuits con Paty Navidad. En primera instancia, la presentadora respondió a un internauta que la acusó de no haberse informado bien, pues aseguró que la actriz nunca ha negado la existencia del coronavirus.

Te tengo noticias. CLARO QUE LO DIJO! Hasta invitaba a que fueran a grabar a los hospitales. Después se retractó! https://t.co/MIIv5kSd2P — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) July 22, 2020

Poco después la conductora compartió una captura de un mensaje que Navidad escribió en Twitter hace tiempo, en el cual se refiere al Covid-19 como "un montaje global". Ese tuit fue respondido por la actriz, quien el reiteró su postura en contra de la contingencia y la gravedad del virus y le pidió que leyera de forma correcta sus palabras.

Montaje global es efectivamente la PLANDEMIA mi querida Joanna, el virus nunca lo he negado, negar la "pandemia" no es negar el virus. Te pido de la manera más respetuosa trates de usar la comprensión lectora. El virus existe, no es lo que han dicho y por sí sólo no es letal", escribió.

Montaje global es efectivamente la PLANDEMIA mi querida Joanna, el virus nunca lo he negado, negar la “pandemia” no es negar el virus. Te pido de la manera más respetuosa trates de usar la comprensión lectora. El virus existe, no es lo que han dicho y por si sólo no es letal.??uD83DuDE4FuD83CuDFFB https://t.co/JElhxWdxm9 — uD835uDE17uD835uDE22uD835uDE35uD835uDE33uD835uDE2AuD835uDE24uD835uDE2AuD835uDE22 uD835uDE15uD835uDE22uD835uDE37uD835uDE2AuD835uDE25uD835uDE22uD835uDE25 uD83CuDDF2uD83CuDDFD Patriota!! (@ANPNL05) July 22, 2020

Joanna respondió diciéndole que ella ha cambiado sus palabras desde inició con sus polémicos tuits, y le pidió que respetara a quienes han perdido seres queridos debido a la infección.

Comprueba dónde cambie el contenido y muéstrame el mensaje donde dices que yo aseguro que no existe el virus, si no lo haces, te pido de favor, te disculpes. Todo lo demás, no sabes nada de mí, si me juzgas, te juzgas. Levanto mi voz porque tengo motivos que duelen hasta el alma", exigió Paty Navidad en respuesta.

Comprueba dónde cambie el contenido y muéstrame el mensaje donde dices que yo aseguro que no existe el virus, si no lo haces, te pido de favor, te disculpes. Todo lo demás, no sabes nada de mi, si me juzgas, te juzgas. Levanto mi voz porque tengo motivos que duelen hasta el alma. https://t.co/kkyZH1Ylyg — uD835uDE17uD835uDE22uD835uDE35uD835uDE33uD835uDE2AuD835uDE24uD835uDE2AuD835uDE22 uD835uDE15uD835uDE22uD835uDE37uD835uDE2AuD835uDE25uD835uDE22uD835uDE25 uD83CuDDF2uD83CuDDFD Patriota!! (@ANPNL05) July 22, 2020

Fuente: Twitter @ANPL05