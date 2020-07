Sara Sosa, la hija del legendario José José, celebra su cumpleaños número 25

View this post on Instagram

Familia bella, les comparto un pequeu00f1o pedazo del homenaje que le hicimos a papu00e1 @josejoseoficial en el du00eda del padre. El video completo estu00e1 disponible en YouTube.com/sarasosa Los amo mucho y espero que todos se encuentren bien en estos tiempos tan difu00edciles ud83dudc95ud83dude4fud83cudffb