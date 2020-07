¿Se va a TV Azteca? Pati Chapoy revela que habló con Silvia Pinal tras perder la exclusividad con Televisa

Ciudad de México.- La periodista, Pati Chapoy, mediante la emisión del programa Ventaneando reveló que se puso en contacto con ejecutivos de Televisa para ver que ocurría con la exclusividad de doña Silvia Pinal.

Me tomé la molestia de comunicarme con alguien de Televisa para preguntar qué había sucedido… luego de todo lo que comentamos en ‘Ventaneando’ en relación a que Silvia Pinal había perdido la exclusividad, rápidamente yo quise investigar qué era lo que había sucedido”, dijo.

En su mensaje, la presentadora señaló que en la entrevista que tuvo con Luis Enrique, ella no estaba autorizada para hablar del tema, sin embargo ellos se hacen cargo de los gastos médico.

Además agregó que doña Silva ya estaba enterada desde hace tiempo de la decisión de la empresa de San Ángel, algo que siempre la tenía tranquila.

A ella le informaron que iban a cancelar su contrato, ella estuvo de acuerdo, osea que la situación por la que está pasando, no nada más esa empresa, sino todo el país y todo el mundo, ya lo conocemos de sobra y que en este momento son los abogados los que están viendo con ella la posibilidad de que se quede con el coche, en qué forma viene la negociación, lo desconozco, si no le han contestado, dicho por Luis Enrique, son los abogados, no tiene nada que ver con la gente de Televisa”, finalizó.