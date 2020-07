Sharon Fonseca, novia del italiano Gianluca Vacchi, comparte adorables imágenes y 'derrite' a sus fans

View this post on Instagram

Arrived today to Costa Esmeralda ud83dudc99 weu2019re very excited for a few days of ocean u2600ufe0f the princess seems to be very happy too because she is popping today ud83eudd30ud83cudffdud83dude0d u2014u2014u2014u2014u2014 Hoy llegamos a La Costa Esmeralda ud83dudc99 la princesa parece que estau0301 feliz porque hoy se nota bastante esta barriguita ud83dude02ud83dude33ud83eudd30ud83cudffdud83eudd37ud83cudffdu200du2640ufe0f