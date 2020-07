Tras aplazar su boda por el Covid-19, exconductor de 'VLA' da importante noticia

Ciudad de México.- El conductor, Faisy, mediante una entrevista reveló la nueva fecha de su boda con la bailarina española Iratxe Beorlegui, luego de aplazarla por el brote de Covid-19 en México.

Fue mediante la emisión del programa donde el presentador indicó que espera que para esas fechas ya pueda tener invitados en su eventos, pues planea celebrarlo a lo grande.

La familia de ella es española, allá empezó esto que ahora estamos viviendo de los picos, y aunque de nuevo están viviendo contagios ahí, está más controlado. No se cancelará, decidimos aplazarlo por precaución de nuestra familia y amigos, y no había prisa, ya vivimos juntos, estamos felices, pero en marzo del 2021 lo concretaremos", añadió.

Por otra parte, señala que ya se ha enfermado en dos ocasiones de solo ver las noticias, al asegurar que ha sufrido de fuertes dolores de cabeza, sin embargo ya todo está bien.

Me enfermé como 3 veces sólo de ver las noticias, me dolía la cabeza pero me tocó en mudanza, fue un gran tiempo para retomar tiempo con mi familia, arreglar todo en la nueva casa, hago radio desde casa y próximamente volveremos con temporada de ´Me caigo de risa´ donde dejaremos de lado los juegos de contacto físico y habrá 25 nuevos juegos", finalizó.