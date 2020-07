Tras dejar TV Azteca, polémica exintegrante de 'La Academia' estrena show ¿en Televisa?

Ciudad de México.- Lolita Cortés, conocida por ser una de las juezas más implacables del reality musical La Academia, sorprendió a todos hace unos años cuando declaró que se iba de TV Azteca y ahora estrena proyecto en plena contingencia.

Aunque aseguró que ella no quería dejar atrás el proyecto y le agradeció por haberla catapultado a la fama, tuvo que hacerlo de la mano de su familia.

Lee también: Elenco de 'Hoy' expulsa del foro a querido conductor de Televisa: "Aquí hay reglas"

En 2017 la actriz y cantante se unió a las filas de Televisa como juez en el programa de Bailando por un Sueño y posteriormente en 2018 como juez en el programa Mira Quién Baila.

Ahora, la llamada reina del teatro musical volverá a la crítica pero no en una televisora, si no para la obra de teatro Bule Bule, el show, el cual ha estado haciendo castings por todo México.

Según fue anunciado en las cuentas oficiales del proyecto, 16 participantes estarán en el episodio cero este domingo 26 de julio a partir de las 20:00 horas en el canal de YouTube Playhouse Entertainment.

Podría interesarte: Eduardo Capetillo: Tras desprecio de Televisa y 'veto' de TV Azteca, así luce y ahora vive así

Me vengo a divertir, a pasarla bien, quien no ha visto la obra no saben lo que se pierden y cuando me invitaron dije que sí, porque es una época que a todos nos gusta", comentó la polémica artista.