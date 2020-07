Tras 'explotar' y alejarse de redes sociales, Nacho reaparece con este mensaje

View this post on Instagram

Nacho hizo un takeover desde la cuenta del cantautor venezolano @nxreh y reapareciu00f3 para dar respuestas a sus fans por la reciente colaboraciu00f3n con su paisano Noreh en la canciu00f3n u201cROTOu201d. En las historias, Nacho comentu00f3 ademu00e1s cu00f3mo estu00e1 pasando el aislamiento entre otras preguntas. u2063 u201cVayan a las historias que las voy a responder en todo el du00edau201d, escribiu00f3 Nacho La Criatura. u2063 u00bfYa la escuchaste?u2063 u2063 #LatinaQueOpinau2063 #Nachou2063 #Norehu2063 #Rotou2063 #NachoLaCriaturau2063 #NachoYNorehRotou2063 #MiguelMendoza