Tras la polémica, confirman salida de 'La Venenosa' del elenco de 'Suelta la Sopa'

Florida, EU.- Mediante sus redes sociales, el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, confirmó la salida de Carolina Sandoval del programa Suelta Sopa luego de la polémica que se suscitó este miércoles 22 de julio.

Ultima hora. Fuera de @sueltalasopatv, confirmado y de @telemundo, Carolina Sandoval", se lee en la publicación.

Además, el integrante de Chisme no Like también compartió una captura de pantalla de la página web de Telemundo, misma en la que ya no aparece la foto de la venezolana en la sección de conductores.

Y es que, según la información, la presentadora, mejor conocida como 'La Venenosa' se negó a ir al foro de Suelta la Sopa, esto después de informar que su madre Amalia Guzmán padece mal de Parkinson.

Después de más de cuatros meses transmitiendo desde su casa, la comunicadora volvió al foro el pasado lunes 20 de julio, aunque a los días se enteró que miembros del staff dieron positivo al Covid-19.

Ante la negativa de la conductora, High Hill Entertainment, productora que es creadora de Suelta la Sopa, habría decidido prescindir de los servicios de Carolina Sandoval tras este incidente suscitado.

A pesar del anuncio de Javier Ceriani, hasta este momento, no existe una postura oficial por parte de Telemundo, Carolina Sandoval o de High Hill Entertainment.

Fuente: Instagram @javierceriani y El Diario