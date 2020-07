Tras perder exclusividad con Televisa, Érika Buenfil se muestra desesperada y sin empleo: "No hay para comer"

Ciudad de México.- La famosa y talentosa actriz, Érika Buenfil, se ha mostrado muy desesperada ante la falta de empleo tras haber perdido su exclusividad en Televisa hace un par de meses, algo que en su momento aseguró la deprimió bastante.

Buenfil compartió con sus seguidores que se encuentra muy preocupada ya que ante la falta de empleo no tiene ni para comer, esto se da varios meses después de que se anunció que ha perdido su exclusividad con la televisora San Ángel.

No escuchaste, no voy a trabajar un mes, no hay dinero un mes, de hecho creo que tú no vas a comer este mes, es comida o suero, escoge", dice Érika.