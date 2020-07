Celebridad de Televisa acude a la brujería para atender un problema con malos espíritus

Ciudad de México.- La actriz, Jakqueline Arroyo reveló que en tiempos recientes se ha sentido asechada por malos espíritus dentro de su casa, que escucha ruidos y que incluso comenzaron a aparecer moscas panteoneras y hasta hormigas en su cama.

Debido a esto, la artista contó a TV Notas que debió acudir al brujo Yamarash, quien descubrió que alguien había hecho un trabajo para dañarla; entonces este mismo se dedicó a eliminar la mala energía con una limpia.

De repente aparecieron muchas moscas negras, de esas panteoneras y no hay por donde entren, Luego me empezaron a salir muchas hormigas, con decirte que hasta en la cama y el brujo me dijo que eso significaba que me hicieron algo raro, como brujería y cosas malas de envidia, para que me vaya mal en el trabajo, en el amor y en todo. Me dijo que me podía hacer una limpia y acepté", dijo Jaky.

Según narró la actriz, Yamarash había acudido a su casa anteriormente y no solo le hizo un ritual a ella, sino que dejó una protección sobre su hogar para ahuyentar a un espíritu que buscaba dañarla.

Me dijo que sintió una n energía muy pesada, y vio como un espíritu que es el que me molesta. Me hizo una limpia y una protección para mi casa, para que tenga trabajo, para que me vaya mejor en todo y hasta en el amor; me sacó las cosas feas que están obstruyendo mi camino en todos los aspectos", señaló.

Por último, el brujo comentó que la persona que habría buscado hacerle el mal, se podría tratar de una expareja, la cual no ha logrado superarla aún.

Yamarash me dijo que era una expareja, que no quería que me fuera bien en ningún aspecto. Pero la verdad yo siempre me he portado bien con todo el mundo y con mis parejas no he terminado mal", concluyó.

Con información de: TV Notas