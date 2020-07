Conductora de 'Hoy' recuerda el puñetazo que le dio Celia Lora: "No era nadie la estú..."

Ciudad de México.- Martha Figueroa, una de las queridas conductoras del programa Hoy, relató la ocasión en la que se topó con Celia Lora en un restaurante y que muy molesta le dio un puñetazo en el rostro, incluso mostró que le había dejado una marca en la nariz.

Martha en Miembros al Aire recordó que se encontraba esperando una mesa en un restaurante cuando de la nada vio que se le acercó la hija de Alex Lora y le cuestionó muy molesta si acaso sabía quien era ella.

Les juro que pasó. Estaba en un restaurante y estaba esperando mi mesa. De repente veo que viene la niña Lora, se me para enfrente y me dice ‘¿sabes quién soy yo?”, relató Martha Figueroa sobre el encuentro.

Figueroa señaló que cuando ella le dijo que sí la reconocía y tenía conciencia de quien era, la joven le soltó tremendo golpe que aunque no le causó fractura sí provocó severos daños y le dejo una marca.

'Ah bueno, para que en tu pu... vida vuelva a hablar de mi'… Y me soltó el puñetazo y yo terminé en la delegación hablando para que pasaran por mi: 'Amiga me acaban de mad... pasa por mi'", relató Figueroa.

Ante esto 'El Burro' le cuestionó si realmente se merecía el que le diera el golpe, lo que afirmó que no, pues debería de haberle hecho un altar pues en ese entonces no era nadie y solo habló de ella porque le enseñó una parte que no se debe a Ricky Martin en una rueda de prensa.

Debería haberme hecho un homenaje, no era nadie y yo estaba hablando de ella en vivo en un buen programa", concluyó Martha.

Martha Figueroa nos cuenta la historia de la vez que la hija de un famoso rockero la noqueu00f3 ud83dude31 u00a1Se vale sobar! ud83dude33 Ve un... Posted by Unicable on Tuesday, July 21, 2020

Fuente: Radio Fórmula