'Curvy' arma tremenda discusión con sus compañeros en 'Survivor': "No es justo"

Ciudad de México.- Las tensiones dentro de los equipos de Survivor México crecen cada vez más y es que la escasa de comida, así como la falta de descanso, provocan problemas en la convivencia de los competidores.

En el episodio de ayer jueves 23 de julio, Zelma Cherem, mejor conocida como 'Curvy', expresó su molestia en contra de sus compañeros Miguel Ángel Kuri y Jero Palazuelos por la repartición de unos mangos.

Sentí raro, sentí egoísmo y me dolió ese egoísmo, no se me hizo justo para todos los demás, no para mí, al final del día yo cazó y encuentro", manifestó la conductora de TV Azteca.