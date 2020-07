¿El Capi Pérez pone en peligro su matrimono? Su esposa se hartó de su obsesión con los tenis

Ciudad de México.- El comediante de TV Azteca, Carlos 'El Capi' Pérez, es uno de los favoritos de los fans del programa 'Venga la Aelgría' por su peculiar forma de ser, sin embargo, es esa misma personalidad la que le ha causado en esta ocasión, un grave problema con su esposa que el mismo narró.

A través de sus redes sociales, 'El Capi', señaló que 'La Beba', como conocen a su esposa, estaba sumamente molesta con él por una locura que cometió derivada de su obsesión por los tenis, la cual nunca ha ocultado, pues tiene cientos de pares en su casa.

Cuenta que aunque no se acordaba, puso la alarma del celular a las 5:00 horas para despertarse a esa hora, esto con el fin de comprar un par de tenis que salían a la venta a esa hora, pero no solo no pudo comprarlos, sino que además, despertó también a su esposa, quien se molestó con él.

